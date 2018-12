Lotito, la Lazio è una Ferrari ingolfata

ROMA, 6 DIC - "So che ho una Ferrari ma è ingolfata e viaggia a velocità ridotta. Succede, ma bisogna esserne coscienti e trovare tutte le soluzioni per evitare che resti ingolfata. Gli ultimi risultati non sono stati quelli che ci aspettavamo". Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, usa questa metafora per spiegare in conferenza stampa i motivi della crisi di risultati della squadra di Inzaghi nell'ultimo mese. "Se la squadra è da Champions? Non lo dico io, lo ritengono tutti. Poi dovranno essere i risultati e il campo a dirlo". Sulle mosse in vista del mercato invernale, il numero uno de club biancoceleste precisa: "Saranno legate solo a un discorso squisitamente tecnico. Lo scorso anno abbiamo rifiutato offerte importanti proprio per rispettare la volontà di conseguire un obiettivo".