Sci: Paris 3/o in superG Beaver Creek

BEAVER CREEK (USA), 1 DIC - Nel superG di Beaver Creek l'azzurro Dominik Paris ha conquistato un nuovo podio - il 24/esimo in carriera - dopo quello di una settimana fa nella discesa di Lake Louise. Con il tempo 1.02.32 Paris condivide il terzo posto ex aequo con i due norvegesi Aksel Svindal ed Aleksander Kilde. La vittoria - terza in carriera e seconda stagionale a 29 anni anni - e' andata all'austriaco Max Franz in 1.01.91 davanti allo svizzero Mauro Caviezel in 1.02.24. Per l'Italia - assente Peter Fill che ha preferito rinunciare dopo la caduta di ieri in discesa in cui comunque non ha riportato danni - vi sono Christof Innerhofer ma solo 16/o in 1.03.21. Piu' indietro Emanuele Buzzi (+0,1.56) La gara è' partita con 1 ora di ritardo per ripulire la pista dopo una abbondante nevicata ed il tracciato e' stato accorciato a quello del gigante. Domani e' in programma uno slalom gigante che chiude la trasferta nordamericana della coppa del mondo.