Milano-Cortina,ad aprile commissione Cio

TOKYO, 29 NOV - L'ispezione della commissione di valutazione del Cio per la candidatura di Milano-Cortina ai Giochi invernali del 2026 è in programma dal primo al cinque aprile 2019. Lo ha annunciato a Tokyo il presidente del Coni, Giovanni Malagò, che è anche tornato sulla presentazione del progetto italiano ieri ai comitati olimpici mondiali. "Ribadisco che siamo molto soddisfatti, Milano-Cortina è un'idea fortissima - ha detto - leggo sui social che c'è molto dibattito sul nostro logo. Quello visto ieri è il simbolo della candidatura, non dell'Olimpiade: rimane in vista insomma fino a giugno 2019. Nel caso il Cio ci assegnasse i Giochi, infatti, si darebbe vita a un bando e sarebbe tutto un altro discorso". Malagò ha anche detto che lui, i sindaci di Milano e Cortina e i governatori di Lombardia e Veneto, hanno ricevuto ieri una lettera dal sottosegretario Giancarlo Giorgetti: "Ci incontreremo al più presto a prescindere dal discorso della riforma del Coni che ha tutt'altro iter per coordinarci sulla candidatura".