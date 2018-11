Sci: Cdm,a Jansrud SuperG di Lake Louise

LAKE LOUISE (CANADA), 25 NOV - Il norvegese Kjetil Jansrud ha vinto il SuperG di Coppa del mondo di sci a Lake Louise con il tempo di 1.33.52. A 33 anni, e' il suo 22/o successo in coppa. Alle sue spalle l'austriaco Vincent Kriechmayr in 1.33.66 e lo svizzero Mauro Caviezel in 1.33.73. Niente di buono invece per l'Italia dopo gli ottimi risultati di ieri in discesa. ll migliore - terzo ieri - e' stato Dominik Paris ma solo 20/o in 1.35.02. Lo segue Emanuel Buzzi in 1.35.03 . Ancora più' indietro in 1.35.46 c'e' Christof Innerhofer che ieri si era piazzato secondo. Lo stesso Innerhofer e Peter Fill, finito fuori, si sono fatti sorprendere dal primo salto subito dopo il via compromettendo tutta la gara. La coppa del mondo uomini va ora negli Usa, in Colorado, a Beaver Creek, dove da venerdi' a domenica, sulla famosa pista Birds of Prey, sono in programma un superG, una discesa ed uno slalom gigante.