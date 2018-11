Pugilato donne:Mondiali, eliminata Testa

ROMA, 16 NOV - Subito fuori Irma Testa ai campionati Mondiali di pugilato femminile in corso a New Delhi, India, dove partecipano 333 atlete provenienti da 73 Paesi. La 20enne azzurra, promessa del pugilato italiano, è stata eliminata ai sedicesimi di finale dalla britannica Paige Murney nella categoria dei pesi leggeri. La Murney è una veterana, argento ai recenti Giochi del Commonwealth e bronzo ai campionati dell'Unione Europea dell'anno corso, ha vinto con un verdetto che ha lasciato l'amaro in bocca allo staff azzurro. Il match era stato abbastanza equilibrato, ma all'azzurra è mancato uno spunto in più per far emergere la sua superiorità. Per la Testa è un'altra delusione, l'atleta dopo la brillante qualificazione olimpica a Rio de Janeiro e le prime ottime prestazioni, non ha ancora ritrovato lo smalto dei tempi migliori. A difendere i colori azzurri, restano Giulia De Laurenti nella categoria 54 kg, Angela Carini nei 69 kg e Alessia Mesiano nei 57 kg.