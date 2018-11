Manolas in dubbio con Udinese e Real

ROMA, 16 NOV - I primi accertamenti strumentali hanno evidenziato una distorsione alla caviglia non grave, ma comunque Kostas Manolas - infortunatosi ieri sera nel corso del primo tempo tra Grecia e Finlandia - domani tornerà a Trigoria. La Roma sottoporrà il difensore greco alle terapie del caso sperando di averlo a disposizione in tempo per i primi impegni dopo la sosta con l'Udinese in trasferta e poi col Real Madrid allo stadio Olimpico in Champions League.