Golf, RSM Classic, avvio show per Howell

ROMA, 16 NOV - Avvio super per Charles Howell III nel RSM Classic, torneo del PGA Tour di golf. In Georgia (Stati Uniti) l'americano ha chiuso il 1/o round in 64 (-8), portandosi al comando della classifica con due colpi di vantaggio sui connazionali Austin Cook (campione in carica) e John Michael Spaun (entrambi 2/i con 66, -6). Sul green del Sea Island Resort prova impeccabile per Howell. Il 39enne di Augusta ha fatto registrare 8 birdie e nessun bogey. In una rassegna che vede Cameron Champ, uno dei player emergenti a stelle e strisce, fermo in 7/a posizione al fianco, tra gli altri, di Patton Kizzire (68, -4). Delude Jim Furyk. Il capitano degli Stati Uniti nella Ryder Cup di Parigi non è riuscito ad andare oltre la 65/a (70, par) piazza e adesso è costretto a rincorrere.