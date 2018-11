Nba, Gallinari vince il derby azzurro

ROMA, 16 NOV - Notte all'insegna dell'azzurro e delle sorprese in Nba. I Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari si sono aggiudicati la sfida 'italiana' che li opponeva ai San Antonio Spurs di Marco Belinelli, con il punteggio di 116-111. Sono stati quattro tiri liberi del Gallo negli ultimi secondi della partita a decidere le sorti della sfida che metteva di fronte i club dei due campioni italiani. Gallinari ha anche vinto la sfida come miglior marcatore rispetto a Belinelli, con 19 punti contro 7. Agli Spurs, che hanno infilato la terza sconfitta di fila (la quinta nelle ultime 6 gare), non sono bastati i 34 punti messi a segno da DeRozan. La sorpresa della notte è stata invece quella dei Golden State Warriors, campioni in carica e primi in classifica, demoliti dai Rockets per 107-86. Un tonfo clamoroso che non si può spiegare con la sola assenza di Curry. Nel terzo match di questo turno, larga vittoria dei Denver Nuggets su Atlanta per 138-93.