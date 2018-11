U.21, amichevole Italia-Inghilterra 1-2

ROMA, 15 NOV - L'Italia Under 21 è stata battuta 2-1 dai pari età dell'Inghilterra in una amichevole giocata a Ferrara. A decidere il match la doppietta dell'inglese Solanke, a segno all' 8' pt e al 9' st. Di Kean, al 42' del primo tempo il gol del momentaneo pareggio degli azzurrini.