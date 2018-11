Atp finals, prima vittoria Thiem

ROMA, 15 NOV - Quinta giornata delle Atp World Tour Finals 2018 di Londra, l'ultima del round robin per quanto riguarda il "Lleyton Hewitt Group". Nel primo match l'austriaco Dominic Thiem, numero 8 del ranking mondiale, ha regolato per 6-1 6-4, in un'ora e 25 minuti di partita, il giapponese Kei Nishikori, rientrato in top ten (è numero 9 Atp) a inizio novembre dopo ben 14 mesi, mettendo a segno la sua prima vittoria in questo Masters.