Moto:Rossi, capiamo se siamo competitivi

ROMA, 15 NOV - ''Qui è importante capire se siamo competitivi. A Valencia le condizioni sono sempre state difficili, vediamo se piove ma noi dobbiamo farci trovare pronti in ogni condizione''. Alla vigilia dell'ultima gara della MotoGp a Valencia, Valentino Rossi guarda già al futuro ma con un occhio alla corsa di domenica per capire il livello attuale della sua Yamaha. ''Dopo la Thailandia - aggiunge Rossi - abbiamo migliorato sulla velocità e siamo più competitivi, dobbiamo capire se saremo forti anche qui. Avremmo tanto lavoro da fare in inverno, nei prossimi due o tre mesi dovremmo capire se saremmo competitivi l'anno prossimo''. Un voto alla mia stagione? 'Mi do un sette, è stata una stagione simile a quella dell'anno scorso. E' stato complicato mantenere la giusta concentrazione, ma continuo a divertirmi''.