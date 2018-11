Vela:la Rotta del Rhum a 'L'UomoeilMare'

ROMA, 15 NOV - La Regata Transatlantica in solitario Rotta del Rhum veleggia verso la sua 11ma edizione e la ricorrenza prestigiosa dei 40 anni dalla sua ideazione. Appuntamento a cui sarà dedicata l'intera puntata di oggi della trasmissione "L'UomoeilMare" in onda alle ore 19.50 su Raisport +HD condotta e curata da Giulio Guazzini con il montaggio di Roberto Toti. La regata in solitario che di disputa ogni 4 anni sul percorso St. Malo (Francia)-Point a Pitre (Guadalupe) ha visto iscritti alla partenza 2 italiani: Andrea Mura su Vento di Sardegna, poco dopo la partenza ritiratosi, e Andrea Fantini in gara tutt'ora con il 40 piedi Enel Green Power. Nel corso dello speciale le voci dei protagonisti e lo immagini del vincitore Francois Joion su Idec Sport.