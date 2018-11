Basket: EuroCup, Antivari-Torino 86-83

TORINO, 14 NOV - Settima sconfitta in altrettante partite di EuroCup di basket per l'Auxilium Fiat Torino, che perde 86-83 ad Antivari, in Montenegro, contro il Mornar Bar, dicendo addio alle residue speranze di qualificazione alla Top 16. Le assenze di Cotton, Delfino, Cusin e McAdoo, che dovrebbero essere tamponate con gli arrivi di Moore e di Hobson nei prossimi giorni, hanno condizionato la prestazione della squadra di Brown che, con soli sette giocatori, a disposizione è riuscita comunque a far sudare fino all'ultimo i montenegrini, sfiorando nel finale di partita con Carr il canestro del supplementare. Una partita passata a inseguire per la Fiat nonostante le buone prove di Rudd (24 punti) e di Wilson (17): per il Mornar Bar grande impatto di Sane (23 punti e 10 rimbalzi) e della coppia di esterni Waller (18) e Brown (11).