Atp Finals: Djokovic supera Zverev

LONDRA, 14 NOV - Secondo match e seconda vittoria per Novak Djokovic, che supera anche Alexander Zverev e prenota un posto nelle semifinali delle Atp Finals di tennis. Manca ancora l'aritmetica certezza ma, grazie al secondo successo in due set, il serbo - n.1 al mondo - ha posto una seria ipoteca sul passaggio del turno. Dopo un primo set in equilibrio, appena il tedesco ha abbassato la percentuale di servizio, Novak ne ha approfittato per archiviare la pratica in un'1h14' (6-4, 6-1). "Non credo sia stato un gran tennis oggi, ma una vittoria è sempre una vittoria, più facile di quanto pensassi", il commento del serbo a fine match.