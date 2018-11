Basket, Cantù sul mercato a costo zero

CANTU' (COMO), 14 NOV - Dmitry Gerasimenko, dal 2015 proprietario della Pallacanestro Cantù, ha messo in vendita a costo zero la storica società di basket, di cui detiene quasi il 100%, a causa dei problemi con la sua azienda in Russia. Lo rende noto la Pallacanestro Cantù con un comunicato a firma di Gerasimenko: "Cari amici di Pallacanestro Cantú. mi corre l'obbligo di informarvi che la mia azienda Red October Volgograd è stata sottoposta a sequestro, che definirei esproprio da parte di alcuni esponenti governativi della regione di Volgograd e della sua Agenzia delle Entrate, attraverso la formula del fallimento con relativo curatore, senza che vi siano pendenze o debiti nei loro confronti".