Sci, serio infortunio a azzurra Schnarf

VAIL (USA), 14 NOV - Brutto incidente per l'azzurra Johanna Schnarf, 34enne finanziera di Valdaora, velocista di punta della Nazionale femminile di sci. Durante un allenamento di gigante a Copper Mountain, Schnarf è caduta, procurandosi la frattura scomposta di tibia e perone della gamba sinistra. La sciatrice azzurra è già stata operata, nella notte italiana, presso l'ospedale di Vail, che è rimasto in stretto contatto con la commissione medica della Fisi per tutta la durata dell'intervento. Ora l'atleta rimarrà qualche giorno in degenza presso l'ospedale americano, prima di rientrare in Italia ed essere sottoposta ai controlli post operatori.