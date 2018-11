Nba, Hornets ko, 2/a vittoria per i Cavs

ROMA, 14 NOV - Tornano a sorridere i Cleveland Cavaliers in Nba. Nel turno di questa notte infatti i blasonati, e oggi decaduti Cavs, relegati all'ultimo posto in classifica, hanno ottenuto una bella vittoria sugli Hornets con il punteggio di 113-89. E' la seconda vittoria in questa stagione, caratterizzata da una fila lunghissima di 11 sconfitte. Nella notte Nba si sono giocate altre due gare: vittoria come da pronostico per Golden State su Atlanta, battuta 110-103, anche se i Warrios, campioni in carica, hanno dovuto faticare più del previsto per avere ragione degli Hawks. Infine i Rockets hanno avuto la meglio sui Nuggets per 109-99, con una grande prestazione di Clint Capela e James Harden. Per Denver è il quarto ko consecutivo. In classifica, comandano i Raptors a est, seguiti dai Bucks, a ovest invece si consolida il primato dei Warriors, seguiti da Portland.