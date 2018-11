Giochi 26, Salvini 'governo farà sforzo'

ROMA, 14 NOV - "Se non bastano i fondi privati, faremo noi l'ultimo sforzo": il ministro dell'interno Matteo Salvini corre a sostegno della candidatura olimpica di Milano-Cortina per i Giochi del 2026. In un'intervista a Leggo.it Salvini dice: "Ho visto il progetto, è uno di quelli a minor impatto economico della storia anche perché moltissime infrastrutture già ci sono". All'obiezione che il governo ha scelto di non destinare fondi al comitato organizzatore, il ministro risponde "se non bastano i fondi privati faremo noi l'ultimo sforzo. Penso che sia così affascinante il progetto delle Olimpiadi italiane alpine che i fondi privati si trovano. Certo se poi serve una mano ti portano un ritorno di immagine, di positività che vale la pena". Infine, a una domanda su cosa pensi della sindaca di Roma Virginia Raggi che invece ai Giochi disse di no, il ministro risponde: "chiedetelo a lei. Non lo so. Se guardiamo come sono finite alcune città olimpiche c'è poco da star sereni. Io voglio guardare positivo".