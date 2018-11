Nicchi incontra sottosegretari Governo

ROMA, 13 NOV - Il Presidente dell'Associazione italiana arbitri, Marcello Nicchi, ha incontrato nel pomeriggio i sottosegretari di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Vincenzo Maurizio Santangelo e Simone Valente. Nel corso dell'incontro, i sottosegretari hanno espresso "solidarietà a Riccardo, l'arbitro che domenica scorsa ha subito atti di violenza ingiustificabili, a tutti gli arbitri italiani, e all'Aia. Gli arbitri e l'Aia non saranno più soli". Nicchi e i sottosegretari Santangelo e Valente hanno discusso del futuro della categoria e di come cambiare il calcio italiano per rendere i campi di calcio più sicuri. Il Presidente Nicchi, nel ringraziare per l'attenzione e la vicinanza che il Governo ha manifestato, ha fornito dati specifici sui casi di violenze negli stadi, raccolti dall'Osservatorio dell'Aia, e perpetrati contro gli arbitri, rappresentando anche le azioni poste in essere dall'Associazione.