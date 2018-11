Moglie Schumacher "è un combattente"

ROMA, 13 NOV - Corinna Betsch, moglie di Michael Schumacher, ha rotto il muro di riservatezza che circonda le condizioni dell'ex pilota, rispondendo al musicista Sascha Herchenbach che gli aveva inviato un cd contenete un brano dedicato al marito, dal titolo 'Born To Fight'. E' stato lo stesso Herchenbach a svelarlo. Corinna, ha raccontato l'autore senza specificare a quando risalga la lettera, gli ha scritto qualche riga di proprio pugno: "Vorrei ringraziarvi sinceramente per il vostro messaggio. E' bello ricevere così tanti pensieri gentili e parole di conforto. E' un grande sostegno per la nostra famiglia. Sappiamo tutti che Michael è un combattente e non si arrende". Schumacher, sette volte campione del mondo di F1, il 3 gennaio prossimo compirà 50 anni. Il 29 dicembre 2013 fu vittima di un incidente mentre sciava in Francia. Cadde battendo la testa su una roccia. Da allora il suo stato di salute rimane un segreto custodito gelosamente dalla famiglia.