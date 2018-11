Nba, impresa Clippers, 3/o ko Warriors

ROMA, 13 NOV - Nba sotto shock per il terribile infortunio occorso al giovanissimo Carls LeVert dei Brooklyn Nets che nel tentativo di stoppare il pallone a un avversario, nel match contro Minnesota, è caduto male spezzandosi la gamba destra, un crack visto e sentito dai giocatori e dal pubblico. Infortunio gravissimo per LeVert che aveva cominciato alla grande la sua stagione nei Nets, usciti battuti stanotte 120-113. Negli altri duelli di questo turno Nba non sono mancate le sorprese. Su tutte, la vittoria netta dei Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari sui campioni in carica di Golden State per 121-116. L'azzurro non ha disputato la sua migliore partita in attacco, è stato Lou Williams a trascinare i californiani al successo, rifilando il terzo ko stagionale ai Warriors. Vittoria a sorpresa per i Pelicans, nientemeno che in casa dei Raptors, primi a est, che si sono dovuti arrendere 126-110. Male anche i San Antonio Spurs di Marco Belinelli, battuti a Sacramento 104-99.