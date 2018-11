Atp Finals:Djokovic domina contro Isner

LONDRA, 12 NOV - Debutto positivo per Novak Djokovic alle Atp World Tour Finals 2018, che hanno un montepremi di 8 milioni di dollari e si disputano sul veloce indoor della 'O2 Arena' di Londra. Nel match clou serale, valido per il 'Guga Kuerten Group', il numero uno del mondo, all'11/a partecipazione al Masters dove ha già vinto 5 volte, ha sconfitto l'americano John Isner, n.10 Atp, per 6-4 6-3, in un'ora e 13 minuti di gioco, sotto gli occhi anche di Cristiano Ronaldo, in parterre con compagna e figlio.