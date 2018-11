Juve: Allegri, "Ronaldo da Pallone d'Oro

FIRENZE, 12 NOV - "Ho avuto la fortuna di allenare nella mia carriera grandissimi calciatori, è stato ed è un divertimento, ora c'è Ronaldo che è un valore aggiunto per la Juventus, merita il Pallone d'Oro e spero proprio che riesca a vincerlo". Lo ha detto Massimiliano Allegri fresco vincitore della quarta Panchina d'Oro, oggi a Coverciano, riconoscimento assegnatogli dagli altri allenatori. "Se quest'anno è il momento giusto per vincere la Champions? Lo era anche il primo anno con la Juve - ha proseguito il tecnico bianconero - Ora vediamo cosa succederà a marzo, mi auguro di riuscirci, intanto in questi anni sono cresciuti la squadra, la società e anche i tifosi. Il mio futuro? Per la Nazionale è ancora presto, lo vedo come il coronamento della carriera".