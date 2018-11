Atp Finals, Federer annulla allenamento

LONDRA, 12 NOV - Dopo la sconfitta contro il giapponese Kei Nishikori, Roger Federer ha annullato l'allenamento previsto al circolo londinese Queen's. Nessuna spiegazione ufficiale all'inatteso forfait. Già dopo il match contro il giapponese, il campione di Basilea si era lamentato della difficile preparazione alle ATP Finals, costretto ad allenarsi su campi differenti da quello della O2 Arena. Al momento non ci sono indizi che lascino supporre un ritiro dello svizzero dal torneo. Domani Federer è atteso in campo, per il secondo match della fase round robin, contro l'austriaco Dominic Thiem.