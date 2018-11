Golf:Road to Rome 2022 fa tappa a Milano

ROMA, 12 NOV - La 'Road to Rome 2022' fa tappa a Milano. Il capoluogo lombardo è pronto a trasformarsi in un green, ospitando domenica 18 novembre il quarto evento 2018 di "Golf in Piazza". Dal Belvedere del 39/o piano di Palazzo Lombardia, tutti potranno avere l'opportunità di cimentarsi tra drive e putt gratuitamente. La presentazione dell'evento andrà in scena giovedì 15 novembre presso la sala stampa del Pirellone alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, dell'Assessore allo Sport e Giovani della Regione Martina Cambiaghi, e del direttore del progetto Ryder Cup 2022 Gian Paolo Montali.