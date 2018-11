Koepka torna n.1 senza nemmeno giocare

ROMA, 12 NOV - Sorpasso e controsorpasso. Brooks Koepka, senza neppure giocare, torna in vetta alla classifica mondiale scavalcando Justin Rose. E' durato appena 7 giorni il "regno" del britannico, che così come l'americano la scorsa settimana è rimasto a riposo per recuperare energie e preparare al meglio la nuova stagione. Ma lo strano coefficiente dell'Official World ranking ha permesso a Koepka di riprendersi la leadership. Nuovo ribaltone dunque, con Francesco Molinari che sorpassa Rory McIlroy (7/o) e torna in 6/a posizione. Tutto invariato, per il resto, all'interno della Top 10. Con Dustin Johnson 3/o, Justin Thomas 4/o e Bryson DeChambeau 5/o. Ottava piazza per Jon Rahm, 9/a per Rickie Fowler e 10/a per Tommy Fleetwood. Perde ancora terreno Jordan Spieth (ora 15/o), scavalcato da Tony Finau.