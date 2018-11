Nuova impresa Bebe Vio, trascina l'Italia a Coppa Mondo

ROMA, 11 NOV - Una nuova impresa per Bebe Vio: l'azzurra della scherma paralimpica ha condotto l'Italia alla conquista della Coppa del Mondo a squadre, a Tbilisi, con un'eccezionale rimonta nella semifinale con la Cina, una finale anticipata: all'ultimo incontro azzurre sotto 40-31, Bebe contro la fortissima Bian subisce due stoccate, poi incontro fermato per la ruota della sua carrozzina che si stacca, fortunatamente senza conseguenze. Alla ripresa, l'azzurra infila 14 stoccate: Italia 45 Cina 44. In finale con l'Ungheria si completa il trionfo, 45-33 con altre 18 stoccate complessive di Bebe Vio PT-GRN/ S0B QBXB