Serie A: Atalanta-Inter 4-1

BERGAMO, 11 NOV - Si ferma la corsa in campionato dell'Inter di Spalletti, sconfitta 4-1 a Bergamo dall'Atalanta dopo sette vittorie di fila. Archiviato un primo tempo non brillante seguito alla rete di Hateboer al 9', i nerazzurri milanesi hanno provato a reagire con un rigore di Icardi al 2' st ma l'Atalanta non si è fatta sorprendere, segnando ancora con Mancini al 17' e poi dilagando nel finale con Djimsiti e Gomez. L'Inter resta a 25 punti, a -6 dalla Juve che affronta stasera il Milan, mentre l'Atalanta, alla quarta vittoria consecutiva, sale a quota 18, in zona Europa.