Vio: "14 Stoccate in rimonta, divertita"

ROMA, 11 NOV - "Mi sono divertita così tanto che volevo che quell'assalto non finisse mai..". Bebe Vio racconta cosi', all'Ansa, la sua nuova impresa, le 14 stoccate nell'assalto finale della semifinale con la Cina che ha trascinato l'Italia alla finale di Coppa del Mondo di scherma paralimpica e poi al titolo. "Ero tranquilla - racconta - a quel punto ho tirato per divertirmi, non guardavo il risultato e tiravo e basta, meglio che potevo. Finché alla fine... che bella la scherma, soprattutto quando posso condividerla con la mia squadra".