Gravina:Var positiva,Ifab dia contributo

ISERNIA, 11 nov - "La Var è sicuramente è uno degli elementi positivi, che aiuta". Lo ha detto, a Isernia, a margine del musical 'La Divina Commedia', il presidente della Figc, Gabriele Gravina. "Abbiamo una classe arbitrale che credo sia una delle eccellenze del nostro movimento. La tecnologia non si può ignorare, bisogna utilizzarla, migliorarla, perché credo che l'Ifab, come organismo mondiale che detta le regole del gioco del calcio, deve darci un contributo in più sotto questo profilo. Ci sono presupposti positivi, l'errore è stato ridotto al minimo e, quindi, penso che siamo sulla strada buona".