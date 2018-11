Nba: G.State ok, agli Spurs derby Texas

ROMA, 11 NOV - Notte magica per i Golden State Warriors: 116-100 ai Nets, anche senza Curry e Green; determinante Durant (28 punti). I Raptors s'impongono sui NY Knicks (128-112), con l'ottima prestazione del camerunense Pascal Siakam (23 punti). I LA Lakers vincono a Sacramento sui Kings (101-86), mettendo in mostra un LeBron James da 25 punti. I Thunder, dopo sette vittorie di fila, vanno ko (111-96) a Dallas, contro i Mavericks. Nelle file dei texani scatenato Barea. Sconfitti anche i Philadelphia 76ers (112-106), sul campo dei Memphis Grizzliers: gli ospiti, senza Butler, possono davvero poco contro i padroni di casa di Conley (32 punti). I Wizards ritrovano la strada della vittoria (116-110) a Miami, contro gli Heat, con Wall e Rivers in grado di fare la differenza: 28 punti il primo, 18 il secondo. I Pelicans strapazzano (119-99) Phoenix e conquistano il secondo successo di fila; i Bulls superano di un solo punto (99-98) i Cavaliers. Vincono anche gli Spurs (8 punti in 18' per Marco Belinelli) sui Rockets (96-89).