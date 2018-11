Gp Brasile:multa e reprimenda per Vettel

ROMA, 10 NOV - Sono costati una reprimenda e una multa di 25 mila euro a Sebastian Vettel, ma nessuna penalizzazione in griglia, le 'intemperanze' alla pesa durante le qualifiche del Gp del Brasile di Formula 1. Il pilota della Ferrari, secondo gli ufficiali di gara, era stato chiamato al ponte-bilancia, ma "si è dapprima rifiutato di spegnere il motore, rendendo difficili le misurazioni. Al via libera, poi, ha danneggiato parte delle apparecchiature". Vettel è stato convocato dagli steward dopo le qualifiche per discutere della questione, che si è conclusa in maniera relativamente 'indolore' per lui.