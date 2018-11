Calcio: Di Francesco, con Samp voglio Roma formato Champions

ROMA - "Giochiamo contro una squadra che ha ritmo e verticalità per fare male agli avversari, dobbiamo farci trovare pronti e portare a casa i tre punti. Voglio una prestazione convincente". Così Eusebio Di Francesco alla vigilia della sfida dell'Olimpico con la Sampdoria. "Conterà l'approccio mentale, fisico e anche tecnico, bisogna essere completi per migliorare il rendimento, specialmente quello in casa. Domani l'approccio della squadra dovrà essere uguale a quello delle gare di Champions League, magari gli metto la musichetta prima... " aggiunge il tecnico della Roma, anticipando l'utilizzo da titolare di Schick: "Parte sicuro dall'inizio. Pastore in tribuna a Mosca? Non sta al meglio e non sarà convocato perché ha riavuto un piccolo fastidio muscolare ieri. Deve ritrovare una condizione fisica ottimale, quando lo farà diventerà un giocatore importante per noi".