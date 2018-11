Scherma:Cdm fioretto, Cassarà 2/o a Bonn

ROMA, 10 NOV - Andrea Cassarà continua ad essere protagonista ai vertici del fioretto maschile mondiale. Il 34enne fiorettista azzurro conquista infatti il secondo posto nella prima prova stagionale del circuito di Coppa del Mondo di fioretto maschile, svoltasi a Bonn. A fermare la sua avanzata trionfale è stato il britannico Richard Kruse che in finale si è imposto col punteggio di 15-11. Domani, nella gara a squadre, sale in pedana l'Italia campione del Mondo in carica, col quartetto formato da Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Andrea Cassarà e Giorgio Avola. Sale sul podio, nella spada femminile, Alberta Santuccio, terza nella gara d'esordio stagionale svoltasi a Tallinn. A "dirottare" l'azzurra sul terzo gradino del podio è stata in semifinale la sudcoreana Hyojung Jung, poi vincitrice finale della gara, capace di piazzare la stoccata decisiva del 9-8. La spadista italiana si era assicurata un posto sul podio grazie al successo ai quarti contro la francese Laurence Epee col punteggio di 7-6.