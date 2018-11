Juve: Allegri, Gattuso bravo al Milan

TORINO, 10 NOV - "Gattuso è uno dei migliori allenatori giovani, il Milan gioca bene e lui trasmette i valori del DNA del Milan". Le parole d'elogio di Allegri indirizzate al suo collega Rino Gattuso, oggi sulla panchina del Milan, la stessa che ha lanciato il tecnico livornese: "Allenare il Milan non è semplice, ci sono grandi pressioni - ha spiegato Allegri -. Però è al quarto posto ed è in lotta per passare il turno in Europa League. Un'annata importante e bisogna fargli i complimenti per quello che sta facendo e per quanto è migliorato". Il Milan "sta vivendo un ottimo momento - ha aggiunto Allegri - nelle ultime sei partite ne ha persa una sola, il derby, in pieno recupero: ma noi dobbiamo arrivare alla sosta con una vittoria".