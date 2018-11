Atalanta: niente Inter per Palomino

BERGAMO, 10 NOV - Tegola per l'Atalanta alla vigilia della partita con l'Inter a Bergamo dell'ora di pranzo (12.30) allo stadio di Bergamo. José Luis Palomino, in teoria l'uomo da spendere su Mauro Icardi per arginarlo, ha dovuto dare forfait per una contusione al polpaccio destro ed è rimasto fuori dalla lista dei convocati di Gian Piero Gasperini. Il problema risalirebbe a venerdì e nella rifinitura di oggi a Zingonia sono venute meno le ultime possibilità di recupero per il difensore centrale, costringendo di fatto il suo allenatore a optare per una linea difensiva inedita con Mancini, Djimsiti e il 2000 Bettella oppure un esterno adattato come Castagne o Ali Adnan. Tra gli infortunati c'è anche Andrea Masiello che non ha recuperato dalla lesione al retto femorale destro risalente a ottobre. Per completare l'elenco dei 22, inserito il fantasista della Primavera Dejan Kulusevski, classe 2000 e nazionale svedese Under 19.