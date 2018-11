Gattuso, Mourinho? Io ho fatto di peggio

CARNAGO (VARESE), 10 NOV - "Mourinho? Io ho fatto di peggio in carriera". Rino Gattuso preferisce non emettere giudizi sul gesto dell'allenatore portoghese, che dopo aver battuto la Juventus con il Manchester United ha risposto con un gesto provocatorio agli insulti dei tifosi bianconeri. "Ognuno ha un carattere, pulsazioni diverse - ha osservato l'allenatore del Milan alla vigilia della sfida con la Juventus -. Spalletti ha detto una cosa giusta, quando il leone dorme bisogna lasciarlo stare. Ognuno ha ricevuto delle offese, a volte si reagisce, altre no. Non sta a me giudicare, ma sentire offese per 90 minuti, come 'mamma buona donna' o 'moglie buona a nulla', non è una bella cosa".