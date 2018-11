Spalletti, difficile Nainggolan giochi

MILANO, 10 NOV - "Nainggolan contro il Barcellona si è messo a disposizione e ha fatto anche bene per quelle che erano le sue possibilità. Ma è chiaro che è tornato indietro per la sua condizione, penso che per lui sia difficile poter essere della partita domani". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Atalanta. "Il morale della squadra è buono, ma bisogna ripartire senza mollare un centimetro. Domani mi aspetto una partita tosta come sempre sono state su quel campo. Brozovic? È quello che a centrocampo ha speso di più, va valutato oggi come sta".