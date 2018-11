Zanetti,Juve forte ma Inter può batterla

MILANO, 10 NOV - ''La Juventus di Ronaldo? Sono davvero forti ma credo che la mia Inter sia attrezzata per provare a batterli''. Lo ha detto il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti, a margine dell'incontro organizzato da Suning con i tifosi al Suning Sports Shangmao Flagship Store di Nanchino. ''Tottenham? Sarà una gara da vivere fino in fondo, importantissimo provare a vincere'', ha proseguito Zanetti. ''È un orgoglio per me essere qui a rappresentare una volta di più il club in una città, un Paese, dove c'è così tanta passione per i nostri colori - le parole del vice presidente nerazzurro riportate dal sito ufficiale del club -. L'obiettivo di sempre è quello di rendere onore a questi tifosi, a chi ama l'Inter, con il lavoro di tutti i giorni che porti il club all'eccellenza che merita''. ''Arriva il cruciale mese di dicembre e spero che si debba essere ottimisti perché grazie al lavoro del Mister e dei ragazzi ci si possano levare grandi soddisfazioni'', ha concluso Zanetti.