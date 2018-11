Atletica: gli Assoluti 2019 a Bressanone

ROMA, 10 NOV - La federazione italiana atletica leggera (Fidal) ha assegnato le sedi di svolgimento dei principali Campionati federali outdoor per il periodo 2019-2021. Gli Assoluti del prossimo anno si terranno a Bressanone (BZ), a sette anni dall'ultima edizione ospitata ai piedi della Plose (2012); nel 2020, gli Assoluti saranno invece di scena a La Spezia, nel rinnovato impianto "Alessandro Montagna"; nessuna assegnazione al momento per il 2021, in attesa di definire la situazione di una delle candidate (Rovereto, che ha in programma importanti lavori di ristrutturazione e ampliamento dello stadio). Ecco gli altri appuntamenti della prossima stagione: i Campionati Juniores e Promesse andranno in scena sulla pista di Rieti, i Campionati Allievi si terranno ad Agropoli (Salerno), la finale A "Oro" dei Campionati di società assoluti avrà luogo a Firenze, mentre la rassegna Master verrà svolta a Campi Bisenzio (provincia di Firenze).