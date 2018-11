Under 20 riprende cammino in '8 Nazioni'

ROMA, 10 NOV - Riprende il cammino della Nazionale Under 20 nel Torneo '8 Nazioni'. Dopo il successo all'esordio in casa della Polonia e le sconfitte di misura con Inghilterra e Portogallo, giovedì 15 novembre (ore 15 - diretta su RaiSport + HD) gli azzurrini affronteranno i pari età della Germania allo stadio 'Enzo Ricci' di Sassuolo per poi far visita all'Olanda martedì 20 novembre (ore 19) a Katwijk aan Zee. Il tecnico Paolo Nicolato ha convocato per i due incontri 22 giocatori, chiamando per la prima volta il portiere dell'Atalanta Marco Carnesecchi e i difensori di Milan e Atalanta, Raoul Bellanova e Davide Bettella. L'Under 20, che a maggio sarà impegnata in Polonia nel Mondiale di categoria, giocherà per la prima volta nella sua storia a Sassuolo. Sono 31 i precedenti tra le Nazionali Under 20 di Italia e Germania, con un bilancio in sostanziale parità: 12 vittorie per l'Italia, 13 sconfitte e 6 pareggi, compreso il 2-2 dell'ultimo incontro disputato il 9 novembre 2017 a Chemnitz.