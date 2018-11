Serie A: Frosinone-Fiorentina 1-1

FROSINONE, 9 NOV - Frosinone e Fiorentina pareggiano 1-1 (0-0) nell'anticipo della 12/a giornata del campionato di calcio di Serie A. Allo Stirpe, i viola sembrava avessero finalmente ritrovato la via della vittoria grazie alla rete di Benassi a inizio ripresa ma nel finale un gran tiro di Pinamonti ha rimesso la situazione in parità . E' il quarto risultato utile consecutivo per i gialloazzurri, ora a quota 7 in classifica. Sale a 17 la Fiorentina, che manca l'aggancio alla zona Europa.