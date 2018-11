F1: Vettel, "oggi bene, vediamo in gara"

ROMA, 9 NOV - ''Nelle ultime gare è stato utile capire i problemi che abbiamo avuto. Oggi abbiamo girato abbastanza bene e vediamo la gara''. E' un Sebastian Vettel fiducioso quello del post prove libere del Gran Premio del Brasile. Se lavoriamo già per il 2019? ''No, direi di no'', aggiunge il pilota tedesco della Ferrari ai microfoni di Sky. Infine Vettel svela due inconvenienti incontrati nel corso delle libere: ''ho avuto pure uno scoiattolo tra i piedi e poi ho avuto un problema con una vite in macchina''. Per l'altro ferrarista Kimi Raikkonen è stato il solito venerdì: ''abbiamo apportato qualche cambiamento e vediamo dove siamo. Ogni pista - conclude il pilota finlandese - è difficile quando devi cercare dove fare la differenza''.