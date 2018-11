Federer:Se fossi ragazzo Nadal mio idolo

LONDRA, 9 NOV - Assente alle Finals di Londra, perché infortunato, Rafa Nadal è stato premiato dall'Atp come "tennista più sportivo dell'anno". Un riconoscimento che l'avversario di sempre, Roger Federer - per il 16/o anno consecutivo nominato "il preferito dai tifosi" - ha pienamente condiviso. "Se fossi un ragazzo oggi, il mio idolo sarebbe senza dubbio Nadal, perché è l'esempio ideale per i più giovani", le parole del 37enne svizzero. Il numero uno al mondo, Novak Djokovic, ha infine ricevuto il premio per il 'Comeback of the Year', grazie all'exploit che in cinque mesi lo ha portato dalla 22esima posizione al n.1 del ranking mondiale.