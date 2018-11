Ancelotti,bello se passano le 4 italiane

(ANSA) NAPOLI, 9 NOV - "Tutte e quattro le squadre italiane possono passare il turno di Champions League, sarebbe bello per il calcio italiano perché non succede da parecchi anni. Il compito più difficile rimane sulle nostre spalle perché credo che più o meno le altre sono passate". Lo ha detto il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti commentando la situazione in Europa di Juventus, Inter, Roma e del suo club. "Nella doppia sfida contro il Paris Saint German - ha detto Ancelotti - in certi momenti siamo stati superiori, in altri abbiamo subito. La realtà è che abbiamo fatto due pareggi che ci danno un piccolo vantaggio, ma non un vantaggio che ci rassicura. La Champions League toglie molte energie fisiche e mentali e quindi occorre uno sforzo supplementare per evitare imprevisti che sono le partite subito dopo, dove magari non hai la condizione fisica al 100%, dove non sei motivatissimo mentalmente. Ma è un rischio necessario, perché la Champions è la competizione più importante al mondo".