Pizzarotti, per noi salvezza è scudetto

PARMA, 9 NOV - "La salvezza per noi equivale a uno Scudetto, un sigillo su un'impresa sportiva, la risalita immediata dalla D alla A, che forse ancora fatichiamo a mettere a fuoco". Sono le prime parole da presidente del Parma di Pietro Pizzarotti, l'imprenditore nominato alla guida della società dai soci, dopo che, con l'addio di Jiang Lizhang il Parma è tornato in mano a 'Nuovo Inizio srl', una cordata di sette imprenditori parmigiani''. "È un ruolo che mi dà una grandissima emozione - ha detto - e allo stesso tempo mi fa sentire il peso di una grande responsabilità. Peso che è sicuramente più leggero sapendo di essere circondato da persone che mi aiuteranno molto in quest'esperienza. È un ruolo molto, molto importante al quale posso dire senza ombra di dubbio che dedicherò tutto me stesso". Fra gli obiettivi del club anche quello di tenere i conti in equilibrio. "Serve molta attenzione dal punto di vista finanziario - ha detto - perché questo Parma non deve mai fare il passo più lungo della propria gamba"