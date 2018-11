Mou: Juve dimenticata, pensiamo al City

LONDRA, 9 NOV - Dopo la Juventus, il Manchester City: archiviata la sceneggiata di Torino, José Mourinho è atteso dalla sfida in Premier League contro Pep Guardiola. Un derby speciale, anche per i risvolti di classifica: una sconfitta contro i 'Citizens' in trasferta (domenica alle 17,30) farebbe precipitare lo United a -12 dalla vetta. "Ma è sbagliato guardare così la partita - ribatte 'Mou' -. E' già una sfida difficile, se la consideriamo come un singolo evento, non dobbiamo pensare ad altro. Affrontiamo una squadra di qualità, molto potente. Ma abbiamo già dimostrato contro Chelsea e Juventus che possiamo ottenere buoni risultati contro chiunque. L'importante è cominciare con la giusta attitudine, senza aspettare di passare in svantaggio per svegliarci".