Un trio in vetta al Mayakoba Classic

ROMA, 09 NOV - Una vetta per 3 al Mayakoba Golf Classic, torneo del PGA Tour. A Playa del Carmen gli statunitensi Bozzelli, Hickok e Kuchar al termine del 1/o round condividono la vetta della classifica con 64 (-7) colpi, uno di vantaggio su una flotta d'inseguitori composta da ben 15 player, tra questi pure Kizzire (campione in carica) e Woodland (tutti 4/i con 65, -6). Grande bagarre in Messico e giornata speciale per Kuchar. Che ha incantato sul green davanti agli occhi della moglie Sybi, che nelle ultime 4 buche della 1/a manche ha fatto da caddie a Johnson (ex compagno di squadra in Ryder Cup). "Il braccio destro di Zach -ha detto Kuchar- s'è sentito male. Sybi era tra il pubblico a guardare la gara, ho pensato, vista la sua esperienza, fosse la persona giusta al posto giusto. E' andata bene e sono felice abbia fornito una grande mano a Johnson in un momento di difficoltà". Buon avvio pure per Rickie Fowler (un anno fa 2/o) è 19/o (66, -5). Delude Spieth, non è andato oltre la 91/a (71, par) piazza.