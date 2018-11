E.League: 2-1 al Marsiglia,Lazio ai 16/i

ROMA, 8 NOV - La Lazio batte 2-1 il Marsiglia all'Olimpico nella quarta giornata del girone H di Europa League e si qualifica ai sedicesimi di finale del torneo con due turni di anticipo. Il Marsiglia, finalista nella scorsa stagione, è eliminato. Una rete di Parolo al 45' e una di Correa al 10' st hanno messo al sicuro il risultato per la squadra di Inzaghi, che ha sbandato solo per alcuni minuti dopo la rete di Thauvin al 15', prima di riprendere il controllo. nell'altra partita del girone, l'Eintracht Francoforte ha battuto 3-1 l'Apollon a Nicosia e si è a sua volta qualificato alla seconda fase (per ora è primo a punteggio pieno), eliminando i ciprioti.