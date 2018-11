Convocati Portogallo, CR 7 ancora fuori

ROMA, 8 NOV - Manca ancora Cristiano Ronaldo nella lista dei convocati del ct del Portogallo Fernando Santos per gli ultimi due impegni in Nations League, il 17 novembre a Milano contro l'Italia di Mancini e tre giorni dopo, a Guimaraes, contro la Polonia. A Lisbona si dice che la perdurante assenza di CR7 non sia dovuta alla voglia di calarsi al 100% nella nuova avventura nella Juventus, ma alla volontà di rivalsa nei confronti dell'Uefa che non gli ha dato il premio di miglior giocatore della stagione calcistica scorsa, che si tradurrebbe in un boicottaggio al nuovo torneo voluto dalla confederazione europea. Questi i convocati del Portogallo: - Portieri: Beto, Claudio Ramos, Rui Patricio; - difensori: Cedric, Joao Cancelo, Raphael Guerreiro, Luis Neto, Mario Rui, José Fonte, Pepe, Ruben Dias; - centrocampisti: Bruno Fernandes, Danilo Pereira, André Gomes, Pizzi, Renato Sanches, Ruben Neves, Joao Mario (Inter), William Carvalho; - attaccanti: Bernardo Silva, Bruma, Rafa Silva, Eder, Gonçalo Guedes, André Silva.